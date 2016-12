"The Voice of Germany": Robbie Williams als Gastcoach dabei

Zu den "Sing Offs" bei "The Voice of Germany" treten die Kandidaten am Sonntag nicht nur gegeneinander an, sondern werden auch wieder von Gastcoaches betreut. Mit dabei ist auch Robbie Williams.



Am kommenden Sonntag lockt "The Voice of Germany" mit einem ganz besonderen Highlight. Bevor es in der Sendung mit den Live-Shows weitergeht, steht die letzte Runde der Sing Offs an. Dann holt sich Team Fanta Superstar Robbie Williams als internationalen Gastcoach an Bord.