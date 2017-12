"The Walking Dead": Staffel 8 kehrt 2018 auf Fox zurück

Der Bezahlsender Fox zeigt ab Ende Februar den zweiten Teil der achten Staffel von "The Walking Dead" in der deutschen Erstausstrahlung.



Ab dem 26. Februar zeigt der Bezahlsender Fox die restlichen "The Walking Dead"-Folgen der achten Staffel immer montags ab 21 Uhr. Die Ausstrahlung wird dabei nicht mal 24 Stunden nach der Premiere in den USA erfolgen. Für Fans der Originalfassung gibt es die Wahl zwischen Deutsch und Englisch.