Thema Suizid: Netflix-Serie sorgt für Diskussionsstoff

Eine Menge Aufmerksamkeit heimst derzeit die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" ein, die sich explizit mit dem Thema Suizid beschäftigt.



Dieses Thema sorgt für eine Menge Zündstoff: Suizid. Genau darum geht es in der neuen Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht", im Original "13 Reasons Why". Darin beobachtet die Schülerin Hannah Baker, wie ihre Feundin von einem Mitschüler vergewaltigt wird. Später wird sie selbst vergewaltigt. Daraufhin begeht sie Suizid. Eine Szene, die der Zuschauer aus nächster Nähe verfolgt. Bereits auf den Roman von Jay Ashers, auf dem die Serie basiert, gab es heftige Reaktionen, auf die Serie umso mehr.