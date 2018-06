Themenwoche zu Unsterblichkeit bei 3sat

Ewiges Leben - mehr Fiktion als Realität. 3sat widmet dem Thema eine ganze Woche mit 15 Sendungen von Dokumentation über Magazin bis hin zum Spielfilm.



Los geht am Montag um 22.25 Uhr mit einer Erstausstrahlung der Dokumentation "Spira Mirabilis. Eine Annäherung an die Unsterblichkeit" von Martina Parenti und Massimo D'Anolfi. Die beiden reisen von Mailand über die USA bis nach Japan und zeigen Menschen, die sich alle mit der Unsterblichkeit auseinandersetzen.