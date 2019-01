Thomas Hitzlsperger bleibt Fußball-Experte im Ersten

Die ARD hat den Vertrag mit Thomas Hitzlsperger bis einschließlich zur Fußball-Europameisterschaft 2020 verlängert.



Der 36-Jährige wird alle Fußball-Live-Übertragungen im Ersten an der Seite von Jessy Wellmer, Alexander Bommes, Gerhard Delling und Matthias Opdenhövel bewerten und analysieren.