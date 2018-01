Thrillerserie "Mosaic" exklusiv bei Sky

Sky hat sich exklusiv die Rechte an "Mosaic" gesichert. Ab nächster Woche ist die neue Serie von Steven Soderbergh bei den On-Demand-Angeboten und später bei Atlantic HD verfügbar.



Eine neue Serie von Oscar-Preisträger Steven Soderbergh startet in Kürze exklusiv beim Unterföhringer Bezahlsender Sky. In "Mosaic" geht es um eine erfolgreiche Autorin und Illustratorin von Kinderbüchern. Nachdem sie an Silvester spurlos verschwindet, bleibt nur eine Blutspur zurück. Nach vier Jahren wird der mysteriöse Fall nochmal ausgepackt.

In den Staaten hat sich die Geschichte der Serie an sich schon wie ein Mosaik zusammengesetzt. Über eine App konnten HBO-Zuschauer nämlich die verschiedenen Stränge aus anderen Perspektiven verfolgen. Insgesamt siebeneinhalb Stunden Material kamen dabei heraus, woraus Soderbergh jetzt noch eine traditionelle TV-Serie geschnitten hat.



In der Nacht vom 22. auf den 23. Januar startet "Mosaic" bei Sky Ticket, On Demand und Go in der amerikanischen Originalfassung. Ab dem 14. Februar läuft jeden Mittwoch die deutsche Fassung in Doppelfolgen ab 20.50 Uhr bei Sky Atlantic HD.