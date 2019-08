"Titanic" und "Avatar" - "König der Welt" James Cameron wird 65

Mit dem "Titanic"-Oscar in der Hand erklärt sich James Cameron vor über 20 Jahren zum "König der Welt". Nun arbeitet der Regisseur gleich an vier Fortsetzungen seines "Avatar"-Hits. Und macht sich nebenbei für den Umweltschutz stark.



Wenige Wochen vor seinem Geburtstag ist James Cameron von Superhelden entthront worden. Diese Niederlage steckte der Erfolgsregisseur aber augenscheinlich souverän weg. Cameron, der am Freitag (16. August) 65 Jahre alt wird, führte mit "Avatar - Aufbruch nach Pandora" und "Titanic" als Box-Office-König viele Jahre die Liste der umsatzstärksten Filme aller Zeiten an.