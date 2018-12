"Tod auf der Insel" - Stubbe löst Mordfall statt eigene Probleme

Letzte Chance für Stubbes Liebe. Der beliebte ZDF-Ermittler hat ein Problem mit dem Ruhestand, Marlene will ihn aus der Lethargie reißen. Da stört ein Mord die für den Ex-Ermittler lästige Paartherapie.

Bei ihrer Einstandsparty kommen sich Stubbe und die neue Kollegin Marlene tänzerisch näher. Bild: ZDF/Sandra Hoever



Es piept. Auf dem Überwachungsgerät im OP blinkt ein Herz. "Alles gut, Herr Stubbe", sagt eine beruhigende Stimme. Der beliebte, vor knapp fünf Jahren pensionierte ZDF-Ermittler (Wolfgang Stumph) schließt die Augen. Als ihm der letzte von drei Stents gesetzt wird, resümiert er im Kopf den Beziehungsstatus mit seiner Marlene (Heike Trinker): "Sie ist erfolgreich im LKA in Dresden, ich bin erfolgreich im Ruhestand." Schnitt, nächste Szene: in einem Hafen wird ein Toter auf ein Schiff gebracht.