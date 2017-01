Tops und Flops: Tele 5 feiert die 90er

Wenn der schwedische Serienerfolg "Boy Machine" bei Tele 5 zu sehen sein wird, feiert das der Privatsender mit einem Revival der 90er und angelt sich - top wie flop - so manch einen Klassiker.



Am 25. und 26. Februar strahlt Tele 5 den schwedischen Serienhit "Boy Machine" aus. Während die fiktionale Boyband nun also auch in Deutschland auf die "Bühne" darf, tobt sich Tele 5 wie gewohnt mit so manch einem Hit und dem ein oder anderen Flop aus. Die 90er werden damit ab dem 25. Februar um 15.55 Uhr wieder zu neuem Leben erweckt.