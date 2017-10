Trailer zu "Star Wars: Die letzten Jedi" veröffentlicht

Das erfolgreichste Sci-Fi-Film-Franchise kehrt zurück! Nun wurde der erste Trailer in Langform für die achte Episode von "Star Wars" veröffentlicht und gibt uns einen Einblick in Reys neue Abenteuer.



"In mir ist etwas, das schon immer da war. Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe." Das sind Reys erste Worte im neuen Trailer zu "Die letzten Jedi", begleitet von Bildern, wie sie Luke Skywalker sein Lichtschwert zurückgibt. Damit war zu rechnen gewesen, immerhin endete Episode VII vor zwei Jahren mit eben diesen Szenen.