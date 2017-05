Trauer um Sat-Legende "Ponny"

Seit 27 Jahren war Rainer Schulz, der vielen Satfreaks und DXern als "Ponny" aus diversen Foren bekannt war, eine Legende in der Szene.

Bild: rp



Der Betreiber des Satshop 24 war stets engagiert und versuchte neue Technologien und Innovationen den Liebhabern von Sat-Empfangstechnik zugänglich zu machen. Am heutigen Mittwoch ist Rainer Schulz im Alter von 71 Jahren verstorben. Wir wünschen an dieser Stelle seiner Familie viel Kraft in den schweren Stunden.



Aufgrund der traurigen Tatsache wird das für 16. und 17. Juni geplante 11. DXer-Treffen im brandenburgischen Tröbitz ausfallen. Seine Familie bittet um Verständnis für die Absage.