Traumschiff: Bye, bye Sascha!

Ein Schock für "Traumschiff"-Fans: Kapitän Victor Burger geht von Bord. Wer wird das Schiff künftig für das ZDF steuern?



Sascha Hehn (63) verlässt die ZDF-Reihe "Das Traumschiff". Der "Bild"-Zeitung" sagte der Schauspieler: "Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven." Der Schauspieler, der seit Ende 2013 Kapitän Victor Burger war, bedauert: "Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren. Vielleicht ist der ja mit Wolfgang Rademann gegangen – ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten." Rademann, der das Format erfunden hatte, starb im Jahr 2016.