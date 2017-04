Trinity Twin: Neuer Satellitenreceiver von WWIO

Der neue Satellitenreceiver mit Dual Tuner von WWIO löst maximal in HD auf und glänzt vor allem durch seine zusätzlichen Funktionen wie USB-Recorder und Miracast.



Der WWIO Trinity Twin ist ein DVB-S2-Twin-Satelliten-Receiver. Er empfängt unverschlüsselte Satellitenprogramme in HD- und Standardauflösung. Mit an Bord sind USB-Aufnahme & Timeshift (PVR Ready) und ein HD Media Player. Da es sich um einen Twin Tuner handelt, sind zwei Empfangsteile im Gerät untergebracht. Nutzer können also parallel einen Sender aufzeichnen und einen anderen ansehen.