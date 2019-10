Trojaner Emotet laut BSI-Chef aktuell "König der Schadsoftwaren"

Die Bedrohung durch Schadsoftware ist nach Einschätzung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) weiterhin hoch.



Insbesondere der Trojaner Emotet habe eine «erhebliche Durchschlagswirkung», sagte BSI-Chef Arne Schönbohm am Donnerstag in Berlin. Emotet sei aktuell der "König der Schadsoftwaren". Mit einer Emotet-Attacke hat derzeit auch das Berliner Kammergericht zu kämpfen. Seit Wochen sind die IT-Systeme des höchsten ordentlichen Gerichts der Hauptstadt lahmgelegt.



Schönbohm stellte gemeinsam mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) das diesjährige Lagebild zur IT-Sicherheit in Deutschland vor. Es bildet Entwicklungen von Juni 2018 bis Mai 2019 ab.