"Trolls" feiert Free-TV-Premiere bei Sat.1

Bei Sat.1 wird es bunt: Der TV-Sender wird von Trollen heimgesucht. Die farbigen Tierchen tanzen in "Trolls" unter anderem zu Justin Timberlakes "Can't Stop the Feeling". Und auch andere Stars geben ihre Stimme her.



Am 1. September erleben die Trolle Poppy und Branch Abenteuer bei Sat.1. Die bunten Wesen feiern bei dem Sender mit "Trolls" eine Free-TV-Premiere.

Die Produktion kommt aus dem Hause DreamWorks. Dort hat man bekannte Stimmen für "Trolls" mit ins Boot geholt. So synchronisiert beispielsweise Sängerin Lena Meyer-Landrut und Pop-Stimme Mark Forster die Tierchen. Zum Leben erweckt, werden die Trolle unter anderem von Justin Timberlakes Song "Can't Stop the Feeling".



Die Wesen erleben dabei verschiedene Abenteuer. So werden zum Beispiel ihre Trollfreunde entführt. Diese müssen natürlich in einer abenteuerlichen Rettungsmission befreit werden. Wie sie das anstellen, ist am Samstag (1. September) bei Sat.1 in "Trolls" zur Prime-Time zu sehen.

