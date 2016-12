Trotz Altersschwäche erforschen Nasa-Rover den Mars

"Curiosity" bewegt sich auf den Mars in Welten vor, die zuvor noch nie jemand zu Gesicht bekommen hat. Eigentlich war die Nasa-Mission schon vor zwei Jahren abgelaufen, dennoch geht es für die Sonden und Rover der Nasa weiter. Die europäische Weltraumorganisation Esa hatte dagegen einen herben Rückschlag zu verkraften.



So hoch wie nie strebt der Rover "Curiosity" derzeit auf dem Mars. Langsam, aber kontinuierlich klettert der Roboter den Berg Mount Sharp hinauf und untersucht ihn währenddessen mit seinen zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten. Auch sein Vorgänger "Opportunity" strebt neue Ziele an und rollt in eine etwa 200 Meter lange Schlucht, die laut US-Raumfahrtbehörde Nasa noch nie zuvor ein Mars-Rover von innen gesehen hat.