Trotz Digitalgeschäft: Gewinnrückgang bei RTL Group

Auf eine durchwachsene Bilanz 2016 blickt die RTL Group zurück. Dank des weiter ausgebauten Digitalgeschäfts und des deutschen Markts konnte der Umsatz zwar auf Rekordhöhe getrieben werden, beim Gewinn musste die Gruppe jedoch Einbußen hinnehmen.



Dank der robusten Konjunktur und eines florierenden Digitalgeschäfts hat der Medienkonzern RTL Group im vergangenen Jahr seinen bisher höchsten Umsatz erzielt. Die Erlöse stiegen auf 6,24 Milliarden Euro - das entspricht einem Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das teilte die Bertelsmann-Tochter am Donnerstag in Köln mit.