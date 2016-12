Trotz Ernüchterung: Wearables-Markt wächst weiter

Der Hype um die sogenannten Wearables flaut ab, doch die Verkäufe werden weiter steigen. Um der "Phase der Ernüchterung" entgegen zu wirken, fordern Marktforscher die Hersteller auf, die Services interessanter zu gestalten.



Smarte Geräte wie Smartphones, Tablets oder sogenannte Wearables stehen dem Digitalverband Bitkom zufolge auch in diesem Jahr hoch im Kurs. Auch Wearables wie Smartwatches und Fitnesstracker werden sich demnach verstärkt unter dem Weihnachtsbaum einfinden. Doch in den Augen der Nutzer habe die Gerätekategorie bereits "die Phase der Ernüchterung" erreicht, stellten Analysten der Marktforschung Gartner zuletzt fest. "Die Euphorie ist ein bisschen verflogen", sagte Gartner-Analystin Annette Zimmermann der dpa.