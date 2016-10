Trotz Flop: ProSieben gibt Enissa Amani zweite Chance

Mit "Studio Amani" fiel Quasselstrippe Enissa Amani im Sturzflug auf die Nase. Nun gibt es bei ProSieben mit "Nissa - Geschichten aus dem Leben" einen weiteren Anlauf.



Enissa Amani ist nicht unterzukriegen. ProSieben hat der Entertainerin eine weitere Chance eingeräumt und schickt sie mit ihrer neuen Show "'Nissa - Geschichten aus dem Leben" ab 1. Dezember 2016 an den Start. Die Ausstrahlung erfolgt um 22.30 Uhr.