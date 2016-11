Trotz schwachem 3. Quartal: RTL Group erwartet Rekordjahr

Die RTL Group hat ihre aktuellen Zahlen präsentiert und konnte dabei einen kräftigen Wachstumsschub im Digitalgeschäft vermelden.Trotz schwächendem dritten Quartal erwartet das Unternehmen ein Rekordjahr.



Trotz eines durchwachsenen dritten Quartals hält die RTL Group ihre Erwartungen an das Gesamtjahr 2016 aufrecht. Angepeilt werde weiter ein Umsatzplus zwischen 2,5 und 5 Prozent, teilte der ProSiebenSat.1-Konkurrent am Donnerstag in Luxemburg mit. In den ersten neun Monaten zogen die Erlöse um 2,1 Prozent auf 4,23 Milliarden Euro an. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte legte um 5,6 Prozent auf 756 Millionen Euro zu.