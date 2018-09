Trump gegen Apple: Märkte reagieren vorhersehbar

Nach Äußerungen von Trump zu Apple-Preisen sind Chip-Investoren verunsichert.



Nach einem Tweet von US-Präsident Donald Trump zu möglichen Auswirkungen des Handelskonflikts mit China auf Preise von Apple-Produkten sind Kurse deutscher Halbleiteraktien am Montag unter Druck geraten. Sie folgten damit im frühen Handel den Vorgaben aus Asien, wo vor allem die Papiere von Apple-Zulieferern verkauft worden waren.