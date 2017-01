Twitter: Endgültiges Aus für Video-Plattform "Vine"

Twitter schaltet seine Video-Plattform "Vine" ab. Die entsprechende Webseite soll dann nur noch als Archiv verfügbar sein. Aber es gibt schon einen Nachfolger der App.



Twitter macht Schluss mit seiner Video-Plattform "Vine". Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Seite am 17. Januar abgeschaltet. Auf die Videos zugegriffen werden kann aber auch nach dem 17. Januar. Die ursprüngliche Seite wird dann in ein Archiv umgewandelt. Nur Videoshochladen können User nicht mehr.