Twitter: Verkauf immer wahrscheinlicher

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist trotz finanzieller Probleme heiß begehrt. Gleich vier potentielle Käufer haben zuletzt Interesse bekundet, auch der Aufsichtsrat des sozialen Netzwerks steht einem Verkauf offen gegenüber.



So einzigartig Twitter mit seinen Mikroblogs auch ist, die Zahl der Nutzer und damit verbunden der finanzielle Erfolg stagnieren seit Jahren und sind sogar rückläufig. Der finanziellen Schieflage zum Trotz ist das Unternehmen dennoch heiß begehrt und Twitter-Chef Jack Dorsey einem Verkauf nicht mehr abgeneigt. So sollen sich nach Informationen von Finanzsender CNBC gleich mehrere Interessenten für den Kurznachrichtendienst interessieren.