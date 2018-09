UEFA Youth League: Der Nachwuchs startet durch

Bei Sport1 gibt es die Highlights der Begegnungen zwischen den europäischen Top-Teams der U19 zu sehen



Parallel zu den ersten Champions League-Begegnungen beginnt auch die Gruppenphase der Youth League. Hier treten die besten A-Jugend-Mannschaften Europas gegeneinander an. Es ist die fünfte Austragung des Junioren-Europapokals.

Die Jugendauswahl des FC Bayern München trifft dabei am Mittwochnachmittag auf den portugiesischen Hauptstadtclub Benfica Lissabon - ab 13.55 Uhr gibt es die Begegnung in voller Länge auf Sport1 Plus im Pay-TV zu sehen. Highlights werden auch im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1 um 18 Uhr ausgestrahlt.



Insgesamt ringen 64 Mannschaften in der UEFA Youth League um den Titel - dabei sind 32 Teams die Jugendvertretungen der Champions League-Teilnehmer, während die restlichen Startplätze von den jeweiligen Landesmeistern der U19 belegt werden.



Am zweiten Spieltag (2. Oktober) empfängt Bayern Münchens A-Jugend die U19-Auswahl von Ajax Amsterdam - Sport1 Plus überträgt auch hier live ab 13.55 Uhr.



Am Tag darauf zeigt der Pay-TV-Sender das Heimspiel der U19 des BVB gegen den AS Monaco, wobei die Live-Übertragung erst um 15.55 Uhr beginnt und die Highlights im Free-TV bei Sport1 dadurch ebenfalls später, um 23.15 Uhr, zu sehen sind.