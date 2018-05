Über ein Drittel zahlt mehr als fünf Euro im Monat für Streaming

Laut einer neuen Untersuchung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) zahlen 35 Prozent der Deutschen mindestens fünf Euro pro Monat für Netflix, Amazon Prime und Co.



Über die Hälfte der Befragten (51 Prozent) gaben zwar an, dass sie keine Streamingsdienste nutzen, immerhin 40 Prozent der Befragten nutzen aber mindestens ein Mal pro Woche Video-Streamingdienste. Die meisten der Befragten (55 Prozent) gaben an, mindestens ein Mal pro Woche linerare Fernsehsendungen über Kabel, Satellit oder Antenne zu sehen. Die Mediatheken der klassischen Fernsehsender werden von 27 Prozent genutzt und 16 Prozent sehen Fernsehen per Livestream.