Überraschung im Dschungelcamp: Ansgar Brinkmann bricht Spiel ab

Während seiner Fußballkarriere legte er sich immer wieder mit Trainern an - und auch im Dschungelcamp will er sich nicht an Regeln halten: "Freigeist" Ansgar Brinkmann verlässt die TV-Show - aus Ärger über RTL.



Das frühere Enfant terrible der Bundesliga lässt sich auch im Dschungel nichts gefallen: Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann hat am Sonntag überraschend das RTL-Dschungelcamp verlassen. Der 48-Jährige ärgerte sich darüber, dass ihn der Sender wegen eines Regelverstoßes bestrafen wollte und zog die Reißleine.