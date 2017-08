UFA Fiction plant Serie über KaDeWe

Die Geschichte des legendären Berliner Kaufhauses KaDeWe soll zu einer Fernsehserie werden. Ufa Fiction teilte am Mittwoch mit, sie werde die 110-jährige Historie exklusiv verfilmen.



Wo die Produktion laufen soll, steht nach Angaben einer Ufa-Sprecherin noch nicht fest. Man befinde sich in Gesprächen, hieß es. Das KaDeWe erklärte, es sei sicher, dass die Marke des Hauses durch eine solche Serie noch weiter über die Grenzen Berlins und Deutschlands getragen werde.