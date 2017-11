UPC wächst in Schweiz und Österreich auch im 3. Quartal

Der Kabelbetreiber UPC ist im 3. Quartal 2017 in Österreich und der Schweiz auf Wachstumskurs. Gerade in der Schweiz konnte er wegen eines Angebots viele neue Kunden gewinnen.



Mit rund 1,4 Millionen Kunden ist UPC der größte Kabelnetzbetreiber in der Schweiz, aber auch in Österreich versorgt er viele Haushalte mit Kabelanschlüssen. So kamen hier im 3. Quartal 2017 4.000 neue Breitband-Internetkunden hinzu, 9.000 neue Festnetz- und 8.000 neue Mobilfunkkunden. Die Anzahl der Premium-TV-Kunden blieb unverändert bei 373.000.