UPDATE: "No Billag"-Initiative in der Schweiz scheitert klar

Die "No Billag"-Initiative setzt sich in der Schweiz für eine Abschaffung der Rundfunkgebühren ein. Bei der Entscheidung an diesem Sonntag konnten sie jedoch nicht einmal ein Drittel der Wähler für sich gewinnen.



Die Abschaffung der Rundfunkgebühren in unserem Nachbarland Schweiz wurde von einer überwältigenden Mehrheit von 71,6 Prozent abgelehnt. Die "No Billag"-Initiative ist damit krachend bei dem Volksentscheid gescheitert.



Die Schweizer stimmten am heutigen 4. März über die Initiative zur Abschaffung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Billag ist der Name der Firma, die die Gebühren einzieht. Jeder Haushalt, der ein Empfangsgerät hat, zahlt 451 Franken - etwa 390 Euro - im Jahr. Als Empfangsgeräte gelten neben Fernseh- und Radiogeräten auch Smartphones und Computer.