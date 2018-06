US-Gericht genehmigt AT&T- und Time-Warner-Fusion

Der Mobilfunkriese AT&T hat sich in einem seltenen Prozess auf einen Kartellrechtsstreit mit der US-Regierung eingelassen. Mit Erfolg: Der zuständige Richter winkte die geplante Fusion mit Time Warner durch. Für Präsident Trump ist das auch eine persönliche Niederlage.



Die Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekomriesen AT&T ist trotz Widerstands der US-Regierung genehmigt worden. Der zuständige Richter Richard Leon entschied am Dienstag in Washington, dass der rund 85 Milliarden Dollar (73 Mrd Euro) schwere Mega-Deal nicht gegen US-Wettbewerbsrecht verstoße. Zuvor hatten die Parteien in einem sechswöchigen Gerichtsprozess ihre Argumente vorgebracht - dass Unternehmen solche Auseinandersetzungen mit der US-Regierung wagen, kommt nur sehr selten vor.