US-Kino: "Fast & Furious 8" rast Konkurrenz davon

Stars und schöne Autos: Mehr braucht es nicht, um an den Kinokassen abzuräumen, wie der mittlerweile achte Teil der "Fast & Furious"-Reihe beweist. Auch in der zweiten Woche nach Start dominiert das Action-Spektakel die US-Kinocharts.



Die Actionfilm-Serie "Fast & Furious" hat an den nordamerikanischen Kinokassen erneut das Rennen um den ersten Platz gewonnen. Der achte Teil der Reihe spielte an seinem zweiten Wochenende in den USA und Kanada rund 38,7 Millionen Dollar (etwa 36 Millionen Euro) ein. Laut der Branchenseite Box Office Mojo kamen seit dem Kinostart damit schon mehr als 163 Millionen Dollar zusammen, weltweit bringt es "Fast & Furious 8" bereits auf mehr als 900 Millionen Dollar.