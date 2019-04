US-Kinocharts: "Dumbo" startet unter den Erwartungen

Der neue Film um den fliegenden Elefanten kann Disneys Hoffnungen nicht erfüllen. Neben der Neuauflage des Zeichentrick-Klassikers kam am Wochenende auch ein umstrittener Film in die US-Kinos.



Der Baby-Elefant mit den riesigen Ohren hat weniger Nordamerikaner in die Kinos gelockt als erwartet: "Dumbo", eine Neuauflage des gleichnamigen Zeichentrick-Klassikers aus dem Jahr 1941, spielte in den USA und Kanada an seinem Eröffnungswochenende rund 45 Millionen Dollar ein (etwa 40 Millionen Euro). Damit landete der Fantasy-Film von Regisseur Tim Burton zwar auf dem ersten Platz der Kinocharts, wie das Branchenportal "Box Office Mojo" am Sonntag berichtete. Experten hatten aber damit gerechnet, dass die Disney-Produktion die 50-Millionen-Dollar-Marke knackt. In Deutschland ist "Dumbo" ebenfalls zu sehen.