US-Kinocharts: "Jurassic World" weiter an der Spitze

Dinosaurier und Superhelden beherrschen weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Erst hinter "Jurassic World" und "Incredibles 2" können sich die Neueinsteiger platzieren.



Die Dinosaurier aus der "Jurassic World" dominieren weiter die nordamerikanischen Kinocharts. Der Film spielte an seinem zweiten Wochenende rund 60 Millionen Dollar (etwa 52 Millionen Euro) ein und damit mehr als jeder andere Film in den USA und Kanada, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag (Ortszeit) berichtete. "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" war in Deutschland bereits vor drei Wochen gestartet.