US-Kinocharts: Neuer Horror führt die Charts

Das "Haus der geheimnisvollen Uhren" klettert auf Platz 1 der Kinocharts in Nordamerika. Damit ist Horror das dominierende Thema in den US-Kinos.



Der Horror-Thriller "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" hat die nordamerikanischen Kinocharts in Atem gehalten. Der Film mit Jack Black und Cate Blanchett spielte an seinem Eröffnungswochenende in den USA und Kanada rund 26,9 Millionen Dollar (knapp 23 Millionen Euro) ein und sicherte sich damit den Spitzenplatz, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag (Ortszeit) berichtete. Der Film, der in Deutschland ebenfalls bereits in den Kinos zu sehen ist, basiert auf einem gleichnamigen Buch von John Bellairs.