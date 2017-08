US Open live bei Eurosport

Beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in Flushing Meadows ist Eurosport live vor Ort. Mit dabei: Experte Boris Becker und die deutschen Hoffnungen Angelique Kerber und Alexander Zverev.



Ein letztes Mal für dieses Jahr kommt es zwischen dem 28. August und 10. September bei den US Open zum großen Aufgalopp der Tennisstars im Kampf um einen Grand-Slam-Titel. Im Fernsehen auf Eurosport 1 und 2 und im Internet via Eurosport Player haben die Zuschauer die Möglichkeit, bei allen Entscheidungen live dabei zu sein. Los geht es am kommenden Montag um 17 Uhr.