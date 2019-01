US-Streamingdienst hat über 25 Millionen Nutzer

Der US-Streamingdienst Hulu hat bekannt gegeben, dass im Jahr 2018 acht Millionen Abonnenten hinzugewonnen werden konnten und das Geschäftsjahr mit mehr als 25 Millionen Abonnenten abgeschlossen wurde.



Damit steigt die Zahl der Abonnenten um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr und die Reichweite der Hulu-Kunden übersteigt die der größten Kabel- und Satelliten-Pay-TV-Anbieter des Landes.