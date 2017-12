US-Tochter der Telekom kündigt Zukauf und eigenen TV-Dienst an

T-Mobile will mit der Übernahme von Layer 3 TV seine mobile Video-Strategie forcieren. Das teilte die US-Tochter der Deutschen Telekom am Mittwoch mit.



T-Mobile US schluckt die Firma Layer3 TV, um einen eigenen Fernsehdienst an den Start zu bringen und von 2018 an den TV-Markt in den USA aufmischen. Zum Kaufpreis machten die Unternehmen bisher keine Angaben.