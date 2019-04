USA: Weltraum-Streitkraft soll 15.000 bis 20.000 Leute umfassen

Die geplante sechste US-Streitmacht für den Weltraum soll vorerst die kleinste sein. Sie wird voraussichtlich eine Personalstärke von 15.000 bis 20.000 Menschen haben und damit circa halb so groß wie der nächst größere Küstenschutz sein.



Das sagte der geschäftsführende Verteidigungsminister Patrick Shanahan am Dienstag bei einem Raumfahrt-Symposium in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado. Er betonte, die geplante "United States Space Force" sei damit vergleichsweise klein. Es wäre tatsächlich die mit Abstand kleinste Teilstreitkraft neben den bisherigen fünf: Heer, Marine, Luftwaffe, Marineinfanteriekorps und Küstenwache.



Shanahan betonte, insgesamt seien die Kosten und der bürokratische Aufwand für den Aufbau der neuen Einheit eher gering, die Wirkkraft dagegen enorm. Er warb eindringlich für die neue Streitkraft zum Schutz fundamentaler Sicherheitsinteressen der USA.