USA erhalten beim Wettrüsten im All Konkurrenz aus Asien

Der Wettkampf ums All war jahrelang ein Duell zwischen den USA und Russland, in den letzten Jahren stieg aber auch die Kooperationsbereitschaft. Nun schicken sich China und Indien an, im Wettrüsten die Pole Position zu übernehmen.



Die beiden asiatischen Giganten China und Indien greifen nach den Sternen. Während die USA und Russland ihre Raumfahrtprogramme bremsen, holen die zwei bevölkerungsreichsten Länder der Erde mit großen Schritten auf. "Ich würde sagen, dass China im Moment nur noch zehn Jahre hinter den USA her hinkt", sagt der australische Raumfahrtexperte Morris Jones. "China ist bereits ein globaler Führer - aber es könnte auch eine vorherrschende Macht im Weltall werden, wenn gegenwärtige Trends anhalten."