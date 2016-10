Umfrage: Radiohörer setzen auf DAB Plus

Wer beim Radioempfang zwischen DAB Plus und Internet wählen kann, entscheidet sich meist für DAB Plus. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Radiosenders "Absolut relax".



Eine Umfrage zeigt, dass Radiohörer vermehrt auf DAB Plus setzen. Können sie zwischen Internet und Digitalradio wählen, entscheiden sich über 65 Prozent für die digital terrestrische Ausstrahlung. An der Umfrage beteiligten sich über 1.000 Hörer - und zwar online. Das Ergebnis sei deshalb als sehr positiv zu bewerten.