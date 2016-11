Umfrage: Wenig Interesse an UHD-Box von Sky

Mit dem Sky+ Pro Receiver will Sky auch in Deutschland das Ultra-HD-Zeitalter einleiten, doch beim großen Teil der Leser von DIGITAL FERNSEHEN stößt die neue Box nur auf wenig Gegenliebe, wie unsere Umfrage zeigt.



Das Jahr 2016 steht bei TV-Herstellern und -Machern ganz im Zeichen von UHD. Während viele Sender mit der neuen Bildqualität noch experimentieren, hat Sky in Großbritannien bereits im Sommer mit Sky Q das neue Zeitalter eingeleitet. Und auch in Deutschland gibt es beim Pay-TV-Anbieter seit Oktober mit Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga UHD die ersten Sender in ultrahochauflösender Qualität zu empfangen. Der dazu nötige Sky+ Pro Receiver, der Abonnenten für einmalig 99 Euro zur Verfügung steht, stößt bei den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN nur auf wenig Interesse, wie unsere Umfrage zeigt.