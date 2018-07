Umfrage: Werbung in sozialen Netzwerken oft nur schwer erkennbar

Neun von zehn Internetnutzer sind mittlerweile bei drei sozialen Netzwerken angemeldet. Viele Nutzer sozialer haben einer Bitkom-Studie zufolge jedoch Schwierigkeiten, zwischen Werbung und inhaltlichen Beiträgen zu unterscheiden.



48 Prozent der Befragten gaben in der repräsentativen Studie an, die Inhalte nicht genau zuordnen zu können. Unter den jüngeren Nutzern im Alter von 14 bis 29 Jahren seien es sogar 56 Prozent, teilte der Bitkom am Montag mit. Werbung generell finden demnach 60 Prozent der Nutzer in Deutschland in sozialen Netzwerken in Ordnung, wenn die Plattformen auf diese Weise kostenlos sind.