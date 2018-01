Umfrage in Japan zeigt sorglosen Umgang mit Nacktbildern im Netz

Nacktaufnahmen von sich per Smartphone an den eigenen Lover zu verschicken ist für manche jungen Japaner kein Problem.



Einer von der japanischen Zeitung "Yomiuri Shimbun" am Mittwoch zitierten Umfrage zufolge hätten 11,3 Prozent der jungen Leute zwischen 20 und 30 Jahren nichts dagegen, Fotos oder Videos von sich in sexueller Pose an engste Vertraute wie den eigenen Liebhaber zu verschicken. Bei Teenagern lag der Anteil derer, die damit nach eigener Aussage kein Problem haben, bei 7,5 Prozent.