Umstrukturierungen beim Astra-Satellitenbetreiber SES

Der Markt im Satellitengeschäft ändert sich, nicht zuletzt weil neue Technologien und Player in das Geschäft mit der Verbreitung von Medien drängen. Dem muss auch der Satellitenbetreiber SES Rechnung tragen und strukturiert um.



Während in Deutschland am 29. März 2017 das neue Antennenfernsehen DVB-T2 HD seine Schatten vorauswirft, in den Kabelnetzen zumindest der Digital-Vorreiter Unitymedia im Juni 2017 schon voll digitalisiert sein wird, die Telekom mit Digital-Pionier Wolfgang Elsäßer ihr IPTV Entertain TV nach vorn treiben will und die deutschen TV-Haushalte non-lineare Angebote zu schätzen gelernt haben, müssen auch die Satellitenbetreiber den erweiterten Markt neu definieren.



Digital sind die Satellitenhaushalte in Deutschland zwar schon lange, aber die Marktlage ändert sich im Augenblick zunehmend durch neue Verbreitungsformen wie OTT (Over-The-Top Internetinhalte) oder auch hochauflösende Verbreitung (HDTV) schon bereits existierender, alternativer Infrastrukturen, beispielsweise über das digitale Kabelnetz, die Telekom oder digitales Antennenfernsehen.