Uneinigkeit in SPD beim Kampf gegen Hasskommentare

Keine gemeinsame Linie scheinen die Minister der SPD beim Kampf gegen Hass im Internet zu finden. Während Justizminister Maas den Druck auf Facebook und Co. erhöhen will, schlägt Wirtschaftsministerin Zypries plötzlich einen sanfteren Ton an.



Durcheinander in der Bundesregierung beim Kampf gegen Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet: Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat jetzt ihrem Parteifreund und Justizminister Heiko Maas (SPD) dazwischengefunkt. Maas soll eigentlich im Auftrag der Koalition soziale Netzwerke wie Facebook notfalls per Gesetz dazu bringen, nach Beschwerden innerhalb von 24 Stunden auf Hetze, Beleidigungen und Lügen zu reagieren. Nun warnte Zypries in einem Schreiben an die EU-Kommission vor einer zu weitreichenden Regulierung von Plattformen wie Facebook - denn das würde auch deutsche Betreiber treffen.