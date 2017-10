Unitymedia: Festnetz-Telefonie in BaWü wieder möglich

Nachdem es gestern im Netz der Unitymedia in weiten Teilen Baden-Württembergs zum Ausfall der Festnetz-Telefonie kam, scheint jetzt das Problem behoben.



Mitteilung von Unitymedia:



Der Fehler, der zu einem großflächigen Ausfall der Festnetztelefonie beim Kabelnetzbetreiber Unitymedia in Baden-Württemberg geführt hat, ist gefunden und weitestgehend behoben. Techniker von Unitymedia konnten in der Nacht von Montag auf Dienstag die betroffenen Systeme wiederherstellen. Zurzeit laufen die Systeme langsam wieder an. Aktuell [31.10., 8.20 Uhr] sind noch etwa 90.000 Kunden von der Störung betroffen. Im Verlauf des Vormittags soll der Telefoniedienst wieder bei allen Kunden von Unitymedia in Baden-Württemberg einwandfrei funktionieren.