Unitymedia: Netflix künftig auf Horizon

Noch mehr Inhalt holt Unitymedia auf seine Horizon-Box. Ab Mitte März werden Kunden des Kabelnetzbetreibers per App auch auf Netflix zurückgreifen und somit Highlights des Streamingsdienstes wie "Stranger Things" sehen können.



Ein noch attraktiveres Angebot verspricht Unitymedia seinen Kunden ab Mitte März. Denn dann wird die App des Streamingsanbieters Netflix auch auf der Horizon-Box zur Verfügung stehen. Dies kündigte der Kabelnetzbetreiber am Mittwoch im Rahmen einer Presseveranstaltung in Berlin an.