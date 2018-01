Unitymedia: Neue Preise für Bestandskunden

Wieder erhöht der Kabelanbieter seine Preise für Bestandskunden. Die dürfen mehr zahlen, erfahren aber nicht den genauen Grund dafür.



Wie "teltarif.de" berichtet, hat Unitymedia wieder eine neue Preissteigerungsrunde für Bestandskunden eingeläutet. So möchte der Kabelnetzbetreiber nun ab März 2018 einen Betrag von 2,98 Euro im Monat mehr haben.