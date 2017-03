Unitymedia setzt Glasfaserausbau auf dem Land fort

Schnelles Internet für alle ist ein wichtiges Ziel der Regierung bei der Digitalisierung. Vor allem in den ländlichen Regionen herrscht dabei noch erheblicher Nachholbedarf. Unitymedia will hierbei nun Abhilfe schaffen.



Die Digitalisierung in Deutschland schreitet auch deshalb so langsam voran, weil die für viele Aufgaben wichtigen schnellen Internetgeschwindigkeiten fehlen. Vor allem im ländlichen Raum sind Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s aufwärts immer noch Utopie. Abhilfe will hier Unitymedia schaffen. Die nächsten Stationen auf der Netzausbau-Tour sind dabei Ascheberg und Nordkirchen, wie der Kabelnetzbetreiber am Mittwoch mitteilte.