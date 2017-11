Unitymedia verschenkt HDTV-Digitalreceiver

Bei Unitymedia klopft schon im November der Weihnachtsmann an die Tür: Auf der Webseite des Kabelnetzbetreibers können Kabelreceiver ohne jegliche Kosten wie Versand oder Zuzahlungen bestellt werden.



Die Analogabschaltung im Kabelnetz ist vollzogen und bei Unitymedia scheinen noch genügend Digitalreceiver in den Lagern zu stehen, die wohl vorsorglich angeschafft wurden, damit Analogkunden schnell ins digitale Angebot wechseln können. Was liegt näher, als die Geräte nun kostenlos unter die Kunden (und Nicht-Kunden) zu bringen.